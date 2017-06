Narkotikatestning for åben skærm: Et skrækscenarium

I DRs Aftenshowet 4. maj demonstrerede en tv-journalist i bedste sendetid hvor nemt det er at forplumre resultatet af en immunkemisk hurtigtests for narkotika. Som fagprofessionelle på området fandt vi følgende fejl: (i) manglende information til den testede; (ii) pres til samtykke på åben skærm; (iii) manglende testning for et relevant stof (oxycodon); (iii) fejlagtig praktisk udførelse af testen; (iv) misforståelse ved aflæsning af kontrolfelter for validitet, samt (v) post-analytisk fejlfortolkning (»opiater, som er dét der er i morfin«). Man tør ikke tænke på de personlige konsekvenser, det kunne have haft, i tilfælde af ‘falsk positivt’ resultat, hvilket man ofte oplever med hurtigtests og som litteraturen indeholder utallige eksempler på.

Vi afstår for yderligere omtale af den specifikke sag af respekt for den testede borger. Vores budskab er, at siden DR bragte det uetiske indslag, er flere tusinde borgere og patienter blevet udsat for lignende testning med hurtigtests. Vi stiller spørgsmål ved det rationelle i omfanget og kvaliteten af denne testning.

Desværre giver hurtigtest alt for ofte anledning til fejl. Vi ved at disse fejl sjældent rapporteres som utilsigtede hændelser. Testningen har massivt omfang i Danmark og involverer en række kritiske områder i samfundet såsom arbejde, uddannelse, ansættelse, lægelig og psykiatrisk behandling, kriminalforsorgen samt retslige afgørelser.

Denne ‘testningskultur’, hvor en usikker teknologi anvendes ─ ofte uden faglig kompetence ─ fører os på afveje. Hvor hurtigtest for årtier tilbage kunne have en vis berettigelse, fremstår de i dag som et utidssvarende værktøj til nutidens narkotikasituation med mere end 550 narkotiske stoffer på markedet og tendens til fortsat stigning. Det er indlysende at hurtigtest, der er udviklet til detektion af et mindre antal klassiske misbrugsstoffer, vil fejle i et scenarie med hundredvis af nye, psykoaktive stoffer på markedet. Brug af hurtigtest til klinisk diagnostik er drevet af et kunstigt skabt behov for øjeblikkelige svar, også selvom testene har meget ringe sensitivitet og selektivitet. Det resulterer i underestimeret stofbrug (‘falske negative’) og ‘falske positive’ prøveresultater, der sjældent undersøges nærmere ved konfirmatorisk testning.

En teknologi rettet mod diagnostik, reduceres dermed til et pædagogisk redskab, som supplement til motiverende samtaler. At misbrugsanalyser udført på et laboratorium kan bruges kvantitativt ─ danne baggrund for en række klinisk relevante fortolkninger ─ eller anvendes til at påvise prævalensen for brug af nye psykoaktive stoffer, negligeres hyppigt. De hurtigtests, der indkøbes af Danske Regioners indkøbsafdelinger, leder de behandlingsansvarlige til at benytte en strategi, der prioriterer patient-nær testning højere end den kvalitet og seriøsitet, man ville opnå ved laboratorieanalyse.

I det nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet 2015-2018 efterlyser Sundhedsstyrelsen »større synlighed om resultater og kvalitet og mere systematisk brug af data«. Men faktum er, at resultater fra hurtigtest sjældent registreres som rådata og hvis de gør, kan det konstateres at disse ofte findes i journaler som ‘endelige’, troværdige analyseresultater. Herudover udgør testresultaterne et totalt ‘mørketal’ i Danmark. Vi har estimeret brugen af hurtigtest til mange millioner enkeltsvar pr. år ─ med en teknologi, der er utilstrækkelig og fejlbehæftet ─ og som danner grundlag for beslutninger, der kan udløse alvorlige konsekvenser for borgere, såsom opsigelse af misbrugsbehandling og botilbud, afskedigelse fra job, fratagelse af forældremyndighed eller samvær med børn og sanktioner i fængsler.

Kunne man forestille sig at testning for kritiske sygdomme (cancer, diabetes, HIV) foregik med tilsvarende metode? Det mener vi ikke. Derfor har immunkemisk testning af narkotika ikke længere sin berettigelse i klinisk diagnostik, og bør udfases inden der forvoldes yderligere forringelse af rets- og patientsikkerheden.