Nævn afviser atter ansøgning om tilskud til hjertemiddel

Medicintilskudsnævnet afviser atter ansøgning fra Novartis om klausuleret tilskud til hjertemidlet Entresto. Klausulen er for kompliceret, og der er risiko for, at Entresto vil blive anvendt til patienter uden for klausulen, lyder begrundelsen.