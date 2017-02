Når direktøren sender­ ja-hatten rundt

Den konstituerede direktør for Aarhus Universitetshospital, Ole Thomsen, klandrer sine ansatte for at hænge sig for meget i det negative - i nedskæringer og i funktioner, som AUH har tabt til andre hospitaler (læs side 14-15). Her er nogle reaktioner, bragt på dagensmedicin.dk