Muligt alternativ til patienter med modermærkekræft

Patienter med modermærkekræft, hvis sygdom er progredieret efter de har været i behandling med PD-1- eller PD-L1-hæmmere, lader til at have effekt af at blive behandlet med antistoffet anti-LAG-3 i kombination med immunterapien nivolumab.