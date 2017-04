Tidligere fødselschef på Rigshospitalet Morten Hedegaard har åbent egen klinik på Østerbro. Det skriver Berlingske.

Morten Hedegaard trak mange overskrifter, da han i november fortalte, at han forlod Rigshospitalets fødeafdeling i frustration over alt for få hænder og for lidt tid til de fødende.

I januar underskrev han så købskontrakten til en privatklinik, og i marts åbnede Klinik Hedegaard op for behandling inden for gynækologi, graviditet og fertilitet.

Til Berlingske har Morten Hedegaard givet svaret på, hvorfor egen praksis blev løsningen på hans arbejdssituation.

»Hvad skal jeg sige. Det er ligesom at starte et nyt kapitel, kan man sige. Da jeg havde tænkt tanken igennem, kom jeg frem til, at nu starter tredje halvleg af mit arbejdsliv. I det nye arbejdsliv er jeg min egen herre. Her kan jeg selv bestemme tempoet og kvaliteten af det, jeg laver.«