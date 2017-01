Af Jakob Schultz

Det går fremad og i den rigtige retning, men der er lang vej, før man er i mål. Sådan opsummerer overlæge Tina Brandt Sørensen fra lungemedicinsk og allergologisk klinik i Horsens den aktuelle status på, hvordan diagnosticering og behandling af lungesygdomme håndteres i Danmark.

»Inden for de senere år er der kommet meget mere fokus på lungesygdomme. Der er kommet øget fokus i de senere år på, at der skal laves spirometri tidligere. Desværre er ressourcerne i almen praksis for små til, at man kan undersøge alle, der har dette behov, ligesom heller ikke alle de diagnosticerede bliver fulgt op. Inden for KOL har der været nedsat arbejdsgrupper nationalt, som har lavet forløbsprogrammer, hvor organisation, ansvarsfordeling, håndtering med mere er udførligt beskrevet. Herved sikres, at udredningen, behandlingen og opfølgningen af KOL kan ensrettes og ikke er afhængig af, hvor i landet man bor. At det så ikke er alle steder, man følger disse anbefalinger, skyldes jo nok flere ting. Manglende ressourcer er en stor del af årsagen,« siger Tina Brandt Sørensen, der også oplever en bedre håndtering af astma.

»Man er blevet opmærksom på at få undersøgt astmatikere tidligere og komme i gang med behandlingen. Udstyr til diagnosticering er blevet bedre, bl.a. mulighed for at måle bedre i de små luftveje, og behandlingen af disse små luftveje er også bedret væsentligt med flere muligheder for valg af behandling, specielt inhalationsmedicin med små partikler,« siger hun og giver gerne et bud på, hvor langt man er kommet om 10 år.

»Vi er forhåbentlig blevet meget bedre til at behandle disse patientkategorier. Behandling af astma med nyere inhalatorer med små partikler er formentlig yderligere bedret. Der er sikkert også større viden om, hvilke patienter der kan profitere af bronkial termoplastik, og hvilke der ikke kan. Og vi har fået endnu flere behandlinger. Senest er mepolizumab kommet på markedet og vil sikkert finde anvendelse ved endnu større patientkategorier. Med hensyn til astma er vores viden om allergivaccination sikkert også nået meget længere, så disse patienter kan behandles langt tidligere, end de bliver i dag, med mulighed for at undgå, at astma udvikler sig. Også nyere vacciner er udviklet. Når det drejer sig om KOL, kan vi håbe, at vi ryger mindre og færre får KOL. At vi finder behandlingsformer, som kan forhindre udviklingen, tror jeg ikke, vi vil se inden for så kort en årrække. Men den medicinske behandling vil være betydelig mere individualiseret, så den enkelte behandling passer til den enkelte patient.«



Tina Brandt Sørensen, 56

Forfatter til kapitlet ‘Luftvejssygdomme’ i Praktisk ­Medicin 2017

2015: Egen praksis, lungemedicinsk og allergologisk klinik, Horsens.

2005-2015: Overlæge ved lungemedicinsk afsnit, ­Hospitalsenheden Horsens.

2006: Speciallæge i intern medicin: lungesygdomme

2003: Speciallæge i medicinske lungesygdomme

1989: Cand.med.

Talrige foredrag om lungemedicinske og allergologiske emner.

Forfatter og medforfatter til lærebogsafsnit og artikler omhandlende lungesygdomme og KOL.