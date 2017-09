Møde med sundhedsministeren skaber optimisme hos protestlæger

Efter ledende overlæger og andre sundhedsfolk fra flere hospitaler har sendt åbne protestbreve om problemer i sundhedsvæsenet, afholdte sundhedsministeren i går et møde med en række klinikchefer. »Ministeren var meget lydhør,« siger overlæge.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) afholdte i går møde med 15 klinikchefer og andre sundhedsfaglige folk fra de fem regioner. Og det skabte optimisme omkring sundhedsvæsenets problemer hos deltagerne.

Ministeren havde indkaldt til mødet i forlængelse af de mange protestbreve mod forholdene i sundhedsvæsenet, som læger og andre sundhedsfolk fra en række hospitaler har sendt til ministeren eller offentliggjort i pressen.

»Ministeren var meget lydhør over for de input, der blev givet. Vi fik snakket om det mismatch, der er mellem de ressourcer, vi har, og forventningerne fra politisk side,« siger Inge Bernstein, ledende overlæge ved Aalborg Universitetshospital og formand for Forum af Ledende Overlæger, der var en af deltagerne i mødet.

Produktivitetskravet er ikke problemet

Det er ikke produktivitetskravet på de to procent, der er problemet, siger Inge Bernstein.

»Det er diskrepansen mellem ressourcer og forventningerne fra politikerne og befolkningen, der er blevet lovet en bestemt ventetid. Det blev fremført, at man burde arbejde på at få en mere differentieret udrednings- og behandlingsret,« siger Inge Bernstein.

Mødet handlede for ministeren om at få en tættere dialog med praktikerne om, hvordan sundhedsvæsenet kan moderniseres og udvikles til gavn for patienter, pårørende og medarbejdere, skrev sundhedsministeren i indkaldelsen, som var sendt til en række repræsentanter fra hospitalerne.

Repræsentanterne blev bedt om at finde to til tre klinikere og fagpersoner fra hver region, som kunne deltage i mødet med ministeren.

Bedre ledelse i regionerne

Sundhedsministeren fik også taletid til at påtale nogle af de problematikker, hun gerne så forbedret. Sundhedsministeren eftersøgte blandt andet bedre ledelse lokalt, fortæller Lars Henrik Frich, formand for overlægerådet på Odense Universitetshospital, som også deltog i mødet.

»Noget af det, vi fik ud af mødet, var, at vi skal hjem og tænke over, hvordan vi kan forbedre samarbejdet både lokalt og mellem regionerne. Vi skal også tænke over, hvordan vi får en bedre finansieringsmodel i regionerne,« siger Lars Henrik Frich, som også oplevede ministeren som lydhør.