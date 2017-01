Af Jakob Schultz

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling helst skal ske samtidig. De koordinerede indsatser indført af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen er et værktøj, der skal gøre behandlingen mere effektiv. Noget, der kan være en udfordring, oplever overlæge, dr.med Jimmi Nielsen, Psykiatrisk Center Glostrup.

»Når flere skal give behandlingstilbud, stiller det større krav til, at tilbuddene koordineres, så der ikke opstår situationer, hvor patienterne falder mellem to stole, fordi tilbuddene mener, at de hører til et andet sted. Det kan være meget svært at skelne, hvornår psykiske symptomer er en konsekvens af misbrug og vice versa. Fordelene ved inddelingen er, at såvel misbrug som psykisk lidelse er forbundet med stigmatisering, og det kan måske afholde nogle med et misbrug fra at søge hjælp, hvis de skal i psykiatrien,« siger Jimmi Nielsen, der ser, at nye designerdrugs gør arbejdet med misbrugsbehandlingen til patienter, der har psykiske lidelser, vanskeligere end tidligere.

»Udfordringerne er mange. For det første er vores viden om disse stoffer langt mindre end de traditionelle misbrugsstoffer. Nogle af dem identificeres ikke på traditionelle misbrugstest, og nogle er farmakologisk meget aktive og kan fremkalde voldsomme reaktioner i kroppen. Der findes mange forskellige typer,« siger Jimmi Nielsen og peger på f.eks. ‘badesalt’, der er slang for et stof, der er blevet mere og mere udbredt og som man hurtigt opbygger et misbrug af. ‘Badesalt’ er et af de såkaldte ‘legal highs’, der indeholder stoffer, der ikke nødvendigvis er forbudte, men sælges under navne som f.eks. ‘badesalt’ eller ‘gødning’. Det indeholder syntetiske stoffer som mefedron og det psykoaktive stof MDPV.