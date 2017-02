Minister skal fjerne tvivl om SSRI-medicin

Virker den såkaldte SSRI-medicin mod depression, eller giver den kun negative bivirkninger?

Det har de seneste to uger været debatteret, hvorvidt antidepressiv medicin overhovedet virker, og fungerende sundhedsminister Karen Elleman (V) bliver nu kaldt i samråd af Enhedslisten for at skabe klarhed over, hvad der er op og ned i debatten. Anledningen til debatten er et meget omdiskuteret forskningsprojekt fra Rigshospitalets enhed Copenhagen Trial Unit, der konkluderer, at antidepressiva af typen SSRI slet ikke virker.

Enhedslistens psykiatri- og sundhedsordfører Peder Hvelplund forklarer til Kristeligt-Dagblad, hvorfor han finder det nødvendigt at kalde til samråd:

»Det bekymrende ved denne situation er, at der opstår stor usikkerhed blandt folk, som er brugere af disse præparater. Derfor er det helt afgørende for dem, at der bliver en sikkerhed for den vejledning, der bliver givet,« siger Peder Hvelplund.

Siden den kontroversielle udmelding fra Copenhagen Trial Unit blev offentliggjort 8. februar, har projektet fået meget opmærksomhed i medierne, hvor flere eksperter har betvivlet, at resultatet er så klokkeklart. Bl.a. har professor og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup, Poul Videbech, skrevet på sin hjemmeside: »Personligt tror jeg alligevel, der er en pointe, når det blev fremført, at SSRI ikke virker på let depression, men kun på sværere depressioner,« skriver han.

Janus Jakobsen, overlæge og ph.d. på Copenhagen Trial Unit, der er hovedforfatter på rapporten, mener dog, at forskningen taler sit eget klare sprog.

»Vores systematiske review dokumenterer klart, at der ikke er evidens for, at SSRI reelt gavner deprimerede patienter, heller ikke de sværest deprimerede. Hvis nogen mener, at der er en gruppe patienter, som SSRI-præparater virker på, så må de komme med noget dokumentation. Vores forskning tyder på, at en sådan gruppe ikke findes,« siger han.

Enhedslisten håber desuden, at samrådet kan være anledning til at debattere, hvorvidt de nye oplysninger giver grundlag for at ændre af retningslinjerne for behandlingen af svær til moderat depression.