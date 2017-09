Minister om mangel på neurologer: Flere uddannelsesstillinger er ikke nok

Til et åbent samråd i går afviste Ældre- og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V), at flere uddannelsesstillinger i neurologi i sig selv kan løse landets problemer med lægemangel inden for neurologi. Der er allerede flere stillinger i opslag, end der er ansøgere.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et større antal uddannelsesstillinger i neurologi løser ikke nødvendigvis speciallægemanglen inden for dette speciale. Tværtimod risikerer et sådant indgreb blot at efterlade sig mange ubesatte pladser eller at parallelforskyde problemet til de andre specialer, som de nye pladser kommer til at hente deres kandidater fra. Det var et af de centrale budskaber fra Ældre- og […]