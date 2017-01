Minister vil lempe regler for regionsklinikker

Det skal være muligt for regioner at drive regionsklinikker i længere end de fire år, der i dag er muligt.

Det mener sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Sundhedsloven giver i dag mulighed for, at en region kan oprette en klinik, hvis der er et ledigt ydernummer, som har været sendt i udbud, men hvor der ikke er kommet nogle tilbud. Der er dog den begrænsning, at de kun må drive den i fire år, og det er ministeren nu indstillet på at ændre.

Det sagde hun i forbindelse med fremlæggelsen af de anbefalinger, Lægedækningsudvalget i dag er kommet med.

»Vi vil se på længden af hvor lang tid, man må drive en regionsklinik, og der er jeg enig med forslaget, der ligger, og jeg vil afsøge i Folketinget, om der er opbakning til, at vi kan ændre lovgivningen,« sagde Ellen Trane Nørby.

Danske Regioners medlemmer af udvalget ønskede, at et ydernummer slet ikke skal sendes i udbud for at en region kan oprette en regionsklinik, men den del er ministeren ikke enig i:

»Vi har ikke ønsket, at man skal kunne oprette regionsklinikker, uden at man har spurgt de praktiserende læger først. Vi synes, den opdeling, vi har i dag på almen praksis, grundlæggende er velfungerende, det skal vi passe på med at rykke til,» sagde Ellen Tran Nørby.

Dagens Medicin: Hvis I gør det muligt at drive regionsklinikker udover fire år, vil det så ikke skabe et parallelsystem til det system I ellers siger I foretrækker?

»Nu kommer vi til at tage en dialog med Folketingets partier, og jeg håber de bakker op i de anbefalinger og vil være med til at lave justeringer. Vi kan se, at det nogle steder har været svært at oprette klinikker, fordi en fire-årig periode har været for kort. Og der er alternativet jo ikke, at der står syv praktiserende læger parate til at overtage. Vi ønsker, at se det her som et supplement, ikke som hovedsporet i forhold til at sikre lægedækning,« sagde Ellen Trane Nørby.

Hos Praktiserende Lægers Organisation siger formanden Christian Freitag, at hvis man lemper reglerne, er der ikke længere tale om regionsklinikker som en nødløsning.

»Hvis det går den vej er det et helt andet signal end det, vi hidtil har hørt. Hvis regionerne skal konkurrere med de praktiserende læger om at drive klinikker, så er det starten på et helt andet scenarie,« siger Christian Freitag og fortsætter:

»Det er et klart politisk ønske, og det anerkender jeg, men det kræver en lovændring og den vil jeg advare mod,« siger Christian Freitag.

Region Nordjylland har allerede været ude og opfordre ministeren til at ændre lovgivningen på området.

I et brev til Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg skriver regionsrådet, at det ønsker mulighed for, uden forudgående udbud, selv at oprette og drive blivende regionale almen medicinske lægeklinikker i områder, hvor der ikke kan tiltrækkes praktiserende læger ad de traditionelle veje, står der i brevet.

Og det ønske forstår formanden for de praktiserende læger i Region Nordjylland, Annemette Alstrup godt, selvom hun slet ikke er enig i forslaget.

»Jeg forstår godt regionens ønske, for de har forsyningsforpligtelsen, og det er rigtig dyrt at drive både midlertidige regionsdrevne tilbud og regionsklinikker. Men de læger, regionen vil ansætte i deres almen praksis-ambulatorier, er de samme læger, vi har brug for i almen praksis,« siger Annemette Alstrup og fortsætter:

»Min opfordring er derfor, at regionen i stedet finansierer midlertidige stillinger i vores etablerede praksis, som kan holde stolen varm, indtil der er læger, der er klar til at nedsætte sig. Lige nu kommer vi til at konkurrere om de få læger, der er,«

»Når lægerne er færdige med deres speciallægeuddannelse er det vigtigt, at der er ansættelsesstillinger i vores lægepraksis for det er måden at rekruttere på. De kommer ud og bliver glade for at være der, og har en god arbejdshverdag og har lyst til at være i praksis. Hvis man ansætter dem i almen medicinske ambulatorier, så er det der, de bliver hvervet til,« siger Annemette Alstrup og derfor lyder hendes opfordring til politikerne:

»I stedet for at opfinde en ny konstruktion, så brug den vi har: prøv at facilitere PLO-sporet alt hvad vi kan, så får vi det mest omkostningseffektive løsning,« siger Annemette Alstrup.

Modstand mod forslag

I en artikel på DR’s hjemmeside udtrykker sundhedsordførerne i Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti opbakning til forslaget om at give regionerne mulighed for at etablere regionsdrevne klinikker uden om de private leverandører.

Venstres Martin Geertsen, som også er medlem af bestyrelsen i Danske Regioner, er imidlertid dybt uenig i forslaget.

Det strider imod regeringens intentioner om et tættere samarbejde mellem den offentlige og private sektor, og vil være ren gift for den private sundhedssektor, siger han i en skriftlig kommentar til Dagens Medicin.

»Sundhedsvæsenet har ikke behov for, at vi nu begynder at løse lægemanglen, som popper op mange steder i Danmark, ved at bygge regionale sundhedspaladser som erstatning for de manglende praktiserende læger. Vi har tværtimod behov for at gøre det nemmere og mere smidigt for andre private sundhedsleverandører at byde ind på opgaver i det offentlige,« siger Martin Geertsen.

Han opfordrer regeringen til at se bort fra forslaget om at etablere flere regionsklinikker i det videre arbejde med at sikre lægedækning på tværs af landet.

Martin Geertsen undrer sig desuden over, at Danske Regioners repræsentant i Lægedækningsudvalget, Erik Jylling, har anbefalet løsningen, da der ham bekendt ikke har været enighed i Danske Regioner om at »gå så hårdt efter at ændre sundhedsloven og reelt eliminere private sundhedsleverandørers mulighed for at løse opgaver fra det offentlige,« lyder det.