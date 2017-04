Fungerende sundhedsminister Karen Ellemann (V) sætter nu Sundhedsstyrelsen til at lave et større serviceeftersyn af landets akutberedskaber.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Det skriver dr.dk. Eftersynet skal have særligt fokus på vagtordningerne, altså Akuttelefonen 1813 i Region Hovedstaden og lægevagterne i resten af landet. Sidste år blev der indberettet 43 alvorlige utilsigtede hændelser for Akuttelefonen 1813 i hovedstaden, mens det tilsvarende tal var 21 for lægevagterne i resten af landet. Den fungerende minister peger på, at det […]