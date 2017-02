Minister vil droppe hjertepakkerne

Få timer efter, at utrygge læger i en kronik i Jyllands-Posten gav udtryk for, at de spildte tiden på unødvendige undersøgelser, scanninger og kontroller, er sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) klar til at fjerne automatikken i behandlingen af hjertesyge, fordi det er et eksempel på nogle af de overflødige undersøgelser, som foretages på sygehusene.

»Vi udfaser hjertepakkerne, fordi de ikke fungerer optimalt og ikke sikrer den bedste sundhed for pengene. Det er nødvendigt nogle gange at stoppe op og revidere, hvis tingene ikke fungerer,« siger ministeren til Jyllands-Posten. Hun har ifølge avisen opbakning til nedlukningen fra Sundhedsstyrelsen og hjertelægerne i Dansk Cardiologisk Selskab.

Beslutningen om at udfase hjertepakkerne får støtte fra både S og DF, men sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) havde gerne set, at der var fundet en afløser for pakkerne, før de bliver udfaset.

Hjertepakkerne kom i 2012 og sikrede mennesker med symptomer på hjerte-kar-sygdomme undersøgelser og behandlinger inden for bestemte tidsrammer.

Brugen af pakkerne har været faldende. Fra 5.019 pakkeforløb i 1. kvartal til 4.222 i 3. kvartal 2016.