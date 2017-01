Mindeord om professor, overlæge, dr.med. Niels Borregaard

Niels Borregaard har haft stor indflydelse på Novo Nordisk Fondens virke, både som formand for fondens Læge- og Naturvidenskabelige Komite fra år 2000-2013 og i kraft af sit medlemskab af fondens bestyrelse fra 1. januar 2000 til 18. marts 2013.

En årrække før sit medlemskab af Novo Nordisk Fondens bestyrelse blev Niels Borregaards forskningsindsats hædret med Novo Nordisk Prisen i 1995 på baggrund af hans internationalt anerkendte forskning af neutrocytters funktion i det innate immunsystems inflammatoriske processer under infektion.

I anerkendelse af Niels Borregaards store indsats for Novo Nordisk Fonden, samt hans utrættelige kamp for at understøtte klinikeres mulighed for i deres travle hverdag at bedrive forskning, valgte Novo Nordisk Fonden i 2016 at tilknytte hans navn til fondens uddelinger af kliniske forskerstipendier, der blev etableret på Niels Borregaards initiativ.

Formålet med stipendiet, ”Borregaard Kliniske Forskerstipendier”, er at give klinikere mulighed for at dedikere tid og opnå ressourcer til forskning og derved styrke den forskningsbaserede kliniske behandling i Danmark.

Niels Borregaard var altid meget aktiv i de fora, som han var del af. Her bidrog han både med stor viden, energi og flid.

Niels Borregaard var en hædersmand og en lærd videnskabsmand i ordets fineste betydning. Han var dedikeret og højt engageret i alle spørgsmål, som vedrørte forskning, uddannelse og klinik. Også Niels Borregaards internationale udsyn og interesse i at styrke de bedste forskningsmiljøer var legendarisk. For ham var aspirationen om at opnå den ypperste kvalitet og styrke den elitære forskning en vigtig driver.

Niels Borregaard har sat sig mange spor i den danske forskningsverden. I Novo Nordisk Fonden er vi taknemmelige for og stolte over, at Niels Borregaard berigende os med sit dybe engagement i mere end 13 år.

Vores tanker i den svære stund går til Niels Borregaards hustru, Susanne, og til deres fire børn, svigerbørn og børnebørn.

Æret været Niels Borregaards minde.

Mindeord skrevet af

Sten Scheibye, formand, Novo Nordisk Fonden

Birgitte Nauntofte, direktør, Novo Nordisk Fonden