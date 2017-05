Pris på bestemt bredspektret antibiotika er steget 660 procent for regionernes lægemiddelorganisation, Amgros.

Det kommer til at betyde en ekstra regning til de danske hospitaler på 35 mio. kr., at der i oktober 2016 var en eksplosion på en kinesisk råvarefabrik. Eksplosionen har ført til global mangel på en type hyppigt anvendt bredspektret antibiotika, som på sygehuse verden over anvendes til behandling af en række komplicerede infektioner. […]