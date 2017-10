Færre speciallæger fra Midtjylland vil komme på kongresrejser

Region Midtjylland vil langt fra bruge det samme budget på efteruddannelse, som speciallægerne har været vant til at kunne få sponsoreret, når regionen fra nytår står for efteruddannelsen. Det betyder færre kongresrejser til speciallægerne, siger koncerndirektør.

Region Midtjylland har meldt ud, at de tager det fulde ansvar for speciallægers efteruddannelse. Budgettet bliver mindre, end det niveau lægerne har været vant til med sponsorerede kurser og kongresrejser. Derfor kommer færre på kongresrejser og efteruddannelsen skal i stedet strukturers anderledes, siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland.

»Hvis Lif har ret i deres antagelse om, at de bruger 80 mio. kr. årligt på lægeres kongresrejser, så må vores andel af det i forhold til antallet af læger være på omkring 15. mio. kr. Det kommer vi ikke til at bruge. Jeg tænker, at vi fremover kommer til at bruge 7,5 mio. kr, udover de penge, vi i forvejen bruger på efteruddannelse,« siger Ole Thomsen.

Det bliver fra årsskiftet, at speciallæger skal takke nej til et sponseret kursus eller en kongresrejse. Op til nytår skal regionen så sætte retningslinjerne for efteruddannelse af speciallæger. Det lavere beløb betyder, at speciallæger ikke kommer til tage på lige så mange kongresrejser som i dag.

»Vi er kommet til den erkendelse, at vi ikke kan sende lige så mange af sted, og derfor er vi nødt til at lave efteruddannelse mere lokalt og bruge de ressourcer, vi i forvejen har i regionen. Når vi så sender folk afsted på kongresrejser, skal vi gøre overleveringen mere struktureret efterfølgende. Hvis vi f.eks. tidligere har sendt ti endokrinologer afsted til en konference i Lissabon, og vi nu sender fem afsted, så er de forpligtet til at give deres viden videre,« forklarer Ole Thomsen.

Generelt er hensigten, at meget af efteruddannelsen skal ske på hospitalerne. F.eks. kan den bestå af, at nogle udenlandske eksperter, der har en ekspertise i robotkirurgi, bliver hyret ind til at undervise en afdelings læger i den nye tekning. Det, mener Ole Thomsen, kan have en mindst lige så stor effekt.

Ledelsen skal involveres mere

Koncerndirektøren er ikke meget for, at retningslinjerne skal være meget strukturerede.

»Der skal mere være en stor ledelsesinvolvering, hvor afdelingsledelserne får et stort ansvar og skal have en dialog på afdelingen om efteruddannelse,« siger Ole Thomsen.

Han tror ikke på, at en ordning som den i Region Nordjylland, hvor speciallægerne har et årligt rådighedsbeløb på 22.000 kr., er den rette model.

»Min holdning er, at afdelingsledelsen skal have afgørende indflydelse. Hver læge skal ikke have en sum, vi vil hellere have mere ledelsesinvolvering. Nogle gange skal en speciallæge have mulighed for at brug 40.000 et år på efteruddannelse og så måske 4.000 det næste år,« siger han.

Grunden til, at regionen vil ændre kurs i forhold til speciallægernes efteruddannelse, hænger sammen med habilitetskravene i Medicinrådet.

»Vi har selv bakket meget op om, at der skal være et Medicinråd, og det, at vi har en formandspost regionalt giver os også en ekstra forpligtelse. Vi er den region, der har flest huller i forhold til udpegningen af poster i Medicinrådet, fordi vi ikke kunnet finde habile læger. Det duer ikke, og derfor tager vi som arbejdsgiver nu ansvar for speciallægernes efteruddannelse,« siger Ole Thomsen.

Overlægerne bekymrede

Sanne Fisker, formand for overlægerådet på Aarhus Universitetshospital, udtrykte i sidste uge bekymring for, hvordan Region Midtjylland vil prioritere efteruddannelse.

»Det behøver ikke være det samme tilbud som i dag. Men når regionen påtager sig det fulde ansvar, så skal de også være meget konkrete i, hvad efteruddannelsen skal omfatte, så man sikrer, at den får et passende omfang, og der bør man rådføre sig blandt speciallægerne,« sagde hun til Dagens Medicin.

Ole Thomsen er enig med Sanne Fisker i, at speciallægerne skal inddrages i vurderingen af indholdet i efteruddannelsen. Og han regner ikke med, at det bliver et problem, at speciallæger i regionen skal takke nej til tilbud om at få støtte til rejser og konferencer i forbindelse med efteruddannelse.

»Man kan godt gennemføre alvorlige ændringer, uden at der kommer konflikter og personlige samtaler og måske i sidste ende endda risiko for afskedigelser. Et eksempel er, at der f.eks. ikke er nogen læger, der ryger på deres kontorer mere, selv om de engang måtte det. Det er ikke det samme som, at det er uden udfordringer, at speciallæger ikke må modtage sponserede tilbud, men det kan godt lade sig gøre,« siger han.

Foreløbig er det kun blandt speciallæger, at det er uacceptabelt.

»Indtil videre har vi kun forholdt os til speciallæger, da det er blandt dem, vi har haft problemer i forhold til habilitet og arbejdet i Medicinrådet. Der kommer ikke retningslinjer for reservelæger lige nu, men det er et hængeparti, og det skal vi også kigge på,« siger Ole Thomsen.

Syddanmark endnu ikke klar

Region Midtjylland er ikke den eneste region, som vil påtage sig ansvaret for efteruddannelse af lægerne. Region Syddanmark meddelte 22. juni, at det er regionens ansvar at påtage sig ansvaret for finansieringen af lægernes efteruddannelse. Samtidig bebudede regionen, at arbejdet med at udarbejde et forslag til et sæt retningslinjer for den nye praksis på området gik i gang. Retningslinjer, som bl.a. skal definere, hvilke typer af efteruddannelse, de syddanske sygehuse skal finansiere.

Ifølge regionsdirektør i Region Syddanmark Jane Kraglund, er regionen dog endnu ikke klar med et udspil på området. Et udkast til retningslinjer ventes at være klar til Hovedudvalgsmødet i november. Vurderingen fra regionens side er fortsat, at finansieringen af lægernes efteruddannelse kan klares inden for sygehusenes eksisterende budgetter. Hvor meget det vil komme til at koste sygehusene at finansiere lægernes efteruddannelse, har regionen endnu ikke overblik over.