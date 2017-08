Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Mickael Bech er ny direktør for forsknings- og analysecentret Vive, der er resultatet af en sammenlægning mellem Kora og SFI. Det meddeler Vive. 43-årige Mickael Bech er professor i sundhedsøkonomi og har de seneste to år været direktør for Kora. Tidligere har han blandt været leder af Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi ved Syddansk Universitet samt […]