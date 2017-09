Leder af Center for Diabetesforskning, Filip Krag Knop, ser frem til at høre nyt om metformin ved årets EASD-kongres i anledning af præparatets 60 års-jubilæum.

Man kan dårligt sige diabetesbehandling uden også at sige metformin. Præparatet bruges i dag til førstelinjebehandling af alle diabetespatienter, og kan i år fejre 60 års jubilæum i behandlingen af diabetes. Derfor har EASD valgt, at det hyppigt anvendte lægemiddel skal have en særligt fremtrædende plads på årets kongres i Lissabon. Det glæder Filip Krag […]