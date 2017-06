Melanom-ekspert: ASCO giver faglig gejst

Overlæge Trine Heide Øllegaard oplever år efter år, at ASCO giver hende fornyet gejst og energi til at knokle videre med sit fagområde. Suppleret med de mange faglige diskussioner, hun har med kolleger fra nær og fjern, gør det kongressen til en vigtig tilbagevendende begivenhed for hende.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et enormt fagligt boost. Sådan beskriver overlæge Trine Heide Øllegaard fra kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital det at deltage på ASCO. »Jeg er altid helt høj og ivrig for at komme tilbage til mit arbejde i klinikken, når jeg har været afsted på ASCO. Al den nye viden og de spændende diskussioner med kollegerne undervejs giver […]