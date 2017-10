Medicinstuderende skal lære om empati gennem skønlitteratur

Der er en risiko for, at lægestuderende mister evne til empati, i takt med at de nærmer sig uddannelsens afslutning. På Syddansk Universitet skal de kommende læger lære at se mennesket bag diagnosen ved hjælp af undervisning i Narrativ Medicin. Her går timerne med skriveøvelser, nærlæsning og tid til refleksion.