Medicinstuderende laver podcasts om sundhed

Foto: Per Gudmann

Det er nysgerrigheden, der driver en flok medicinstuderende, som i fritiden laver undersøgende journalistisk på radio og to gange hver måned udsender det på podcast. Deres podcasts kan fremover høres på DagensMedicin.dk.

Der bliver gjort tegn til, at læge og ph.d.-studerende Jonas Olsen skal rykke tættere på mikrofonen. Først er det dagens lydtekniker, medicinstuderende Nick Nielsen, der vinker. Kort efter er det intervieweren, medicinstuderende Anders Emil Schack, der peger på mikrofonen som et tegn til Jonas Olsen om at komme tættere på. Han skal nemlig tale direkte […]