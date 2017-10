Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Medicinrådet vil ikke anbefale lægemidlet Spinraza (nusinersen) som standardbehandling til børn med den sjældne muskelsvindsygdom spinal muskelatrofi. Medicinrådet har på et møde i dag vurderet, at prisen for Spinraza er urimelig høj, og at det derfor ikke kan anbefales som standardbehandling. Spinraza kan dog anvendes til protokolleret ibrugtagning til præsymptomatiske spædbørn og patienter med SMA […]