Medicinrådet vil gøre det lettere for fagfolk at vurdere, om de har tid til at være medlem eller formand af et fagudvalg ved at måle den tid, udvalgsarbejdet tager. Samtidigt vil det eksemplificere sine habilitetsregler.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Fem formandsposter af Medicinrådets fagudvalg står fortsat tomme. Men Medicinrådet skal forsøge at få dem besat ved at præcisere og eksemplificere sine habilitetsregler. Derudover skal det redegøre for, hvor meget arbejde, der ligger i at bestride de poster, så potentielle medlemmer får et bedre grundlag at stå på, når de skal vurdere, om de vil […]