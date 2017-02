Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Alle patienter på Hospitalsenheden Vest skal fremover medbringe og administrere – eller få administreret – egen medicin under en indlæggelse. Det sker som del af et projekt for at høje patientsikkerheden, hvor medicineringen ofte er årsag til utilsigtede hændelser. Initiativet, der siden 2013 har kørt som pilotprojekt på hospitalets onkologiske og ortopædkirurgiske afdeling, eliminerer nogle af de fejl, […]