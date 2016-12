Når Malta 1. januar 2017 overtager EU-formandskabet, har den maltesiske sundhedsminister Chris Fearne allerede mange planer for, hvad han ønsker, der skal ske på sundhedsområdet.

I et interview med EurActiv.com fortæller ministeren, at en af de ting, der ligger landet på sinde at få sat på dagsordenen er at få indført mere gennemsigtighed i den måde, medicinalvirksomheder prissætter medicin.

»Den retning vi forsøger at gå, har været drøftet i EU det seneste halvandet år. Vi ønsker mere gennemsigtighed i den måde medicinalvirksomhederne forhandler med myndigheder om indkøb af medicin,« siger Chris Fearne til EurActiv.com.

»Det er sådan lige nu, at de enkelte lande og myndigheder ikke må offentliggøre de priser, de får indbyrdes. Jeg tror, det er med til at holde priserne oppe, og de enkelte medlemslande begynder at røre på sig og tale om, hvordan vi kan indføre foranstaltninger, der skal gøre forhandlingerne mere gennemsigtige, hvilket vil bringe priserne ned og dermed gøre medicin tilgængelig for patienterne,« siger Chris Fearne.

Han taler også om mulighederne for, at små grupper af lande kan gå sammen og indføre fælles indkøb.

»Den gennemsnitlige pris for et lægemiddel i et land med høj BNP kan være fair, mens det kan være dyrt for et land eller en gruppe af lande med et lavere BNP. Derfor vil en fælles pris i en given region i Europa være godt for nogle lande, mens det ville være uretfærdigt for andre. På den anden siden vil fælles forhandlinger i forhold til BNP sandsynligvis medføre mere retfærdige medicinpriser for en region,« siger han.

Benelux-landene har startet et sådant initiativ, og det samme har bulgarere og rumænere også, og den græske minister barsler med noget lignende for Middelhavslandene, hvilket Chris Fearne støtter.