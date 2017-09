Medicinmanden er headhunterens yndling

PORTRÆT I takt med at Jørgen Schøler Kristensen har haget sig fast i medicinområdet, først som RADS-formand og nu i spidsen for Medicinrådet, er hans indflydelse steget støt. Han er en eftertragtet leder i sundhedsvæsenet, og Dagens Medicins Magtpanel vurderede ham i år til at være i top 25 over sektorens mest magtfulde. Folk omkring Schøler karakteriserer ham som en leder med stor viden og gode forhandlingsevner.

På Dagens Medicins magtliste, der blev offentliggjort i juni, var Jørgen Schøler Kristensen rykket 15 pladser op ad listen til nummer 24. Det betyder ikke bare, at han nu ligger højere, end han nogensinde før har gjort, men også at han har overhalet sin medformand i Medicinrådet, Steen Werner Hansen, indenom. Rekrutteringsekspert og medlem af panelet bag magtlisten, Lars Muusmann, fortalte i den forbindelse, at han i løbet af de seneste fire-fem år har oplevet en stigende interesse for Jørgen Schøler Kristensen. Således har han både på hospitaler og i regioner fået bestillingen ‘en Schøler’, når der skal ansættes en leder med sundhedsfaglige kompetencer.

Vil man forstå baggrunden for den opstigning på medicinområdet, Jørgen Schøler Kristensen har taget, må man gå mange år tilbage. For der er ikke tale om en lynkarriere for den uddannede hæmatolog, der før Medicinrådet stod i spidsen for RADS, Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin. Hans store indflydelse på medicinområdet går hånd i hånd med et årelangt engagement i patientbehandlinger, der afspejler sig både i hans arbejde som sundhedsfaglig direktør og medicinrådsformand.

Interessen for medicin i samfundsøkonomisk perspektiv startede, da han som yngre læge tog del i et omfattende arbejde for at sikre, at de samme behandlinger var standard landet over. Sammen med en håndfuld kolleger inden for hæmatologien var han engageret i at skrive faglige vejledninger og varslinger af nye behandlinger, der skulle sikre alle patienter ens adgang til den medicin med størst værdi for patienten.

»Det var det arbejde, der fik mig ind i RADS og Medicinrådet. Vi skal arbejde på hele tiden at tilbyde det, der giver værdi for patienterne. Vi skal ikke spilde patientens tid og helbred ved at give dem dårlige behandlinger. Man skal heller ikke spilde samfundets penge ved at tilbyde behandlinger, der ikke har tilstrækkelig værdi. Vi skal være ærlige om, at vi laver prioriteringer, for der er noget, der er godt, og andet, der er mindre godt,« forklarer Jørgen Schøler Kristensen.

Habilitetsregler til debat

Som en af de to formænd for Medicinrådet har Schøler bl.a. skullet forsvare rådets habilitetskrav, der har fyldt meget i den offentlige debat, siden rådet begyndte sit arbejde i januar. Medicinrådet blev etableret i lyset af års debat om de stigende medicinudgifter i Danmark, og en af hjørnestenene i arbejdet med at anbefale lægemidler til standardbehandlinger i regionerne er, at rådets arbejde er uafhængigt. Medicinrådet består af et råd, et sekretariat og en række faglige udvalg. Og det har været vigtigt for Medicinrådet at sikre, at medlemmerne af rådet og fagudvalgene ikke har interessekonflikter, hvilket har ført til den — i nogles øjne unødvendigt — hårde habilitetspolitik.

Kravene indebærer bl.a., at fagudvalgsmedlemmerne ikke må deltage på kongresrejser, hvis de er betalt af industrien, mens de behandler ansøgninger fra samme eller konkurrerende firma, og en lang række fagudvalgsmedlemmer har af den grund vinket farvel til rådsarbejdet.

Spørger man Schøler selv, understreger han, at der er et enigt råd bag beslutningen om habilitetskravene, der er strengere end kravene fra det europæiske lægemiddelagentur (EMA) og det britiske prioriteringsinstitut (NICE).

»Jeg synes, det er en naturlig del af arbejdet. Vi har hele tiden også i andre råd og nævn haft habilitetsregler, som man jo laver ud fra forvaltningsloven og ud fra, at alle mennesker skal have tillid til, at det, der bliver besluttet sådan et sted, er uafhængigt af udefrakommende påvirkninger. Det har der heldigvis været enighed om,« siger Jørgen Schøler Kristensen.

Flere kilder omkring Schøler peger på, at tilgangen stemmer overens med to vigtige nøglebegreber for Jørgen Schøler Kristensen —troværdighed og gennemsigtighed. Medicinrådsformanden forklarer, at han godt kan følge de kritiske røster, der mener, at reglerne kan få uhensigtsmæssige konsekvenser for fagligheden i udvalgsarbejdet. Efter vedtagelsen af kravene, der bl.a. forbyder medlemmerne at tage på kongresrejser, hvis turene er betalt af industrien, mens de vurderer ansøgninger fra samme eller konkurrerende firma, har flere besluttet at trække sig fra rådets arbejde. Men selvom det er en udvikling, der kan ende med at svække rådets ekspertise og dermed evne til at træffe beslutninger, er det ikke Medicinrådets opgave at finde en løsning på finansieringen af lægernes efteruddannelse, understreger han.

»Jeg kan sagtens forstå lægernes behov for at efteruddanne sig og være til stede på de vigtige kongresser og konferencer — og forstå vigtigheden af, at man samarbejder med industrien på bedste facon. Det er også vigtigt for Medicinrådet, at vi får dem ind, der ved mest, og som er godt efteruddannede, men lægernes efteruddannelse er ikke noget, vi er herre over. Vi kan ikke blande os i, hvordan det bliver betalt, det er ikke vores opgave,« siger han.

Seneste udvikling er, at flere regioner er begyndt at undersøge mulighederne for at etablere uddannelsespuljer, der skal finansiere lægers efteruddannelse, herunder deltagelse i faglige kongresser i udlandet.

Afbalanceret leder

Kilder i Medicinrådet betegner — ligesom Schøler selv — beslutningen om de stramme habilitetsregler som én, der har været overraskende stor enighed om i selve rådet, selvom den har ført til protester i de rådgivende fagudvalg. Flere bemærker desuden, at samarbejdet mellem de to formænd virker velafstemt i forhold til habilitetsreglerne såvel som generelt. Hvor Steen Werner Hansen er den detaljeorienterede og mere udadreagerende, er Schøler den, der kan se det store billede og give plads til forskellige meninger i en diskussion. Schølers bredt favnende, afbalancerede ledelsesstil og store generelle viden har ifølge en kilde i Medicinrådet nærmest givet ham status som de facto-formand for rådet.

Flere andre roser Schølers evne til at lytte og anerkende andres synspunkter. En respekteret kvalitet, der dog en gang imellem efterlader indtrykket af, at Schøler er for hurtig til at bøje af i stedet for at insistere på sin ret. Eller som en kilde siger: Den tilgang kan virke en smule resignerende, men omvendt er Schøler typen, der accepterer sine vilkår, som de er, og det vidner også om, at når han går ind i noget, gør han det 100 pct.

Samme rosende vendinger hører man fra hans kolleger i Hospitalsenheden Horsens. Selvom han ofte ikke er fysisk på hospitalet, er han typen, der flittigt benytter sin håndfri mobil på køreturene rundt i regionen eller på vej til og fra møder i København.

»Jeg kender ingen, der kan ordne lige så meget i telefon som ham,« siger eksempelvis hans kollega fra ledelsesgangen gennem seks år, Lisbeth Holsteen Jessen, direktør på Hospitalsenheden Horsens.

Sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital Inge Pia Christensen arbejdede indtil årsskiftet også tæt sammen med Schøler i ledelsen i Horsens. Hun peger på, at han altid har haft et bemærkelsesværdigt stort fokus på patienten som leder. Et fokus, som han bl.a. har koblet tæt sammen med sin kæphest ‘datadrevet ledelse’, som han i mange år har arbejdet med for at højne behandlingskvaliteten.

»Dataarbejde er en af hans helt store interesser, hvor han er enormt dygtig. Han stiller krav om, at klinikerne og ledelsen skal have adgang til data for at blive klogere, samtidig med at patienterne også skal have adgang til deres egne data. Han er en af de store pionerer inden for de tre perspektiver på, hvad vi skal bruge data til,« siger hun.

Energisk i sin fritid

Ud over at kende Schøler privat har Inge Pia Christensen arbejdet sammen med ham ad tre omgange. Første gang tilbage i 1983, hvor de begge som forholdsvis nyuddannede arbejdede på Aarhus Amtssygehus. Siden arbejdede de to sammen som henholdsvis ledende overlæge og sygeplejerske samme sted, og senest udgjorde de sammen to tredjedele af ledelsen på Hospitalsenheden Horsens.

Inge Pia Christensen kender ham som en loyal kollega, der er rummelig og i stand til at skyde en uenighed til hjørne, når arbejdsdagen er ovre. Samtidig er han et energibundt i sit privatliv, hvor han trods lange arbejdsdage — ofte med køreture rundt i regionen eller til København — ikke går i stå efter fyraften.

»Jeg ved ikke, hvor han får den energi fra, men han trives med at lave noget hele tiden. Og samtidig kan han komme på arbejde en morgen og spørge ‘så du den udsendelse i går aftes?’, og man tænker, ‘nej, det gjorde jeg ved gud ikke, for jeg sad og arbejdede’. Men der kan han godt både være i haven en hel dag, arbejde, sidde i sofaen og se tv og ovenikøbet høre efter,« siger hun.

Den samme energi peger Lisbeth Holsteen Jessen på. Hun husker for eksempel en tidlig lørdag morgen, hvor hun taler i telefon med Schøler, og det går op for hende, at han sammen med sin kone er på vej tværs over Danmark. Målet med turen er en brugt havetraktor, som han vil købe på den anden side af Storebælt til sin samling af havefræsere, traktorer og andre haveredskaber.

Ifølge hans kone Margit Kristensen kan den store glæde ved udendørslivet formentlig tilskrives hans opvækst på en bondegård og unge teenageår med fritidsarbejde hos en mekaniker.

»Hans landbrugsbaggrund slår meget igennem herhjemme. Han er meget havemenneske og elsker at grave i jorden. Håndværksdelen fylder også meget, og vi har haft mange byggeprojekter herhjemme. Bl.a. har han nedrevet dele fra gamle industrihuse og så bygget et drivhus fra bunden af det materiale. Han når ikke at være hjemme ret længe, før man ser ham ude i haven i arbejdstøjet,« fortæller hun.

Puh, det havde jeg ikke tænkt

Hans store interesse for havearbejde og gør-det-selv-projekter er kendt blandt mange af hans kolleger, ikke mindst på grund af begrebet ‘drivhusmøder’, der finder sted i familiens hjemmebyggede drivhus i haven. Her har flere af hans kolleger oplevet, at der bliver holdt faglige møder, forklarer ledende overlæge på medicinsk afdeling i Horsens, Thomas Hahn.

»Hvis man har en eller anden problemstilling, man ikke har tid til at vende i hverdagen, kan man komme hjem i drivhuset og snakke om det,« siger han.

Modsat hvad man måske kunne forestille sig om en læge, der har viet store dele af sit arbejdsliv til nationalt arbejde med medicinprioritering og udvikling af sundhedsdata, er den menneskelige kontakt et væsentligt omdrejningspunkt i Schølers karriere. Både dialogen med hans kolleger og fokus på patienten, som flere af hans arbejdskolleger nævner i deres uafhængige beskrivelser af Schøler. Interviewet med Jørgen Schøler Kristensen selv bliver også hurtigt drejet over på patienten, og adspurgt om, hvad han er mest stolt af at have opnået i sin karriere, peger han efter en lang tænkepause på netop oplevelsen af at være noget for patienten.

»Puuh, det havde jeg ikke lige tænkt over. Jeg er mest … ikke stolt, men det er fantastisk at få lov til at gøre noget for patienter, der er i svære situationer, hvor man kan gøre en forskel. Det er ikke ledervinklen, men lægevinklen. Det kan enten være, man kan hjælpe dem til at blive raske eller hjælpe dem til at få en ordentlig død. Det, synes jeg, er vigtigt,« siger han.

Som hæmatolog har han gennem sit arbejdsliv været tæt på svært syge og døende patienter, og det arbejde har været med til at plante et grundlæggende fokus på at drive et hospital på patientens præmisser. Det har vist sig på ledelsesniveau med store satsninger på styrkelsen af sikkert patientflow og regionalt med hans udviklingsarbejde af den elektroniske patientjournal for bl.a. at undgå fejlmedicinering af patienter. Selv holder han fast i, at det er netop det fokus, der driver ham til at skabe en forskel på den nationale prioriteringsdagsorden, på ledelsesplan — og først og fremmest for den enkelte patient.

»Opgaven er at sørge for, at det går bedst muligt under de givne omstændigheder. Så er det lidt lige meget, om man følger en patient en aften eller står med en afdeling en dag eller har ansvar for et hospital eller noget andet. Jeg sætter det højt, at man hele tiden tænker på at gøre noget godt i de situationer, hvor man har indflydelse,« siger han.