Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Kan det lade sig gøre at behandle psykisk syge for deres lidelser uden brug af medicin? Det er et af de spørgsmål, som man håber, at kunne få svar på gennem et forsøg med et nyt medicinfrit afsnit. Regeringen og satspuljepartierne har netop afsat godt 10 mio. kr. i satspuljemidler til etablering af et sådant […]