Dansk forskning viser, at længere tids forbrug af mavesyrehæmmende medicin kan være forbundet med en øget risiko for at få blodprop i hjertet og slagtilfælde.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Et nyt dansk forskningsresultat viser, at personer, der tager mavesyrehæmmende medicin i længere perioder kan have større risiko for at få blodprop i hjertet og slagtilfælde. Studiet, der er offentliggjort Journal of Internal Medicine, viser, at længere tids forbrug af mavesyrehæmmende medicin er forbundet med en øget risiko for blodprop i hjertet på 31 pct. […]