Læge og iværksætter: »Fravalget af det traditionelle lægefag har åbnet for succes«

Sporskifte. Allerede på medicinstudiet udviklede og solgte Martin Vesterby et it-system, som optimerede driften på operationsgangene. Siden er mange flere innovative sundhedsløsninger kommet til, og passionen for det entreprenante har fået ham til at lægge lægefaget på hylden for at kaste sig over iværksætteriet.

Tilbage i 2005 sidder læge Martin Vesterby bag rattet på vej til familiemiddag på Langeland. Bilradioen kører. Radioværten taler om whisky og får i en sidebemærkning nævnt, at det er let at fremstille whisky, men meget vanskeligt at fremstille gode dråber. Det tænder en ild i Martin Vesterby: Han vil destillere whisky! Fremme på Langeland får han hurtigt sat sin yngre bror ind i planerne. De ringer straks rundt til venner og bekendte, og i løbet af ganske få timer har de samlet et hold på ni mænd, der alle har købt sig ind i whiskydrømmen.

Herfra går det stærkt. Familiens gamle slagterhus i Stauning i Vestjylland ombygges til whiskydestilleri. I 2006 tappes de første dråber. Produktet modtager roser fra højtprofilerede whiskyanmeldere, og siden 2011 har Stauning Whisky solgt deres produkter til nogle af de mest prestigefyldte barer og restauranter i Danmark. Og med en investering på over 100 mio. kr. fra verdens største spiritusproducent, Diageo, er ambitionen at producere 900.000 liter whisky årligt fremadrettet.

Det er den slags succesfulde iværksættereventyr, som har drevet 43-årige Martin Vesterbys karriereforløb, og som i 2009 fik ham til at lægge det traditionelle lægefag på hylden. I dag er hans hovedbeskæftigelse at være direktør for forskning og innovation ved InnoX Healthcare på klinisk institut ved Aarhus Universitet (AU), hvor sundhedspersoner arbejder med at skabe innovative tiltag for at løse nogle af de mange udfordringer, som sundhedsvæsenet står over for, samt skabe værdi for såvel ansatte som patienter.

»Jeg kommer ikke til at blive læge i gængs forstand igen. Jeg har verdens fedeste job og er lykkelig for at have valgt den vej, jeg har. Som underviser i innovation og entreprenørskab arbejder jeg sammen med mennesker med en helt anden profil. Og det skaber værdi. Når læger skal udvikle løsninger i samspil med andre læger, har de det med at gå i ‘selvsving’. Monofaglighed bliver tit en klods om benet for forandring. Jeg oplever, at jeg ved at være ydmyg og lære af andre kan være med til at skabe innovative løsninger til sundhedsvæsenet,« siger Martin Vesterby.

Entreprenante tanker på studiet

Fra en meget tidlig alder mærkede Martin Vesterby iværksættergenet og lysten til at udvikle og optimere teknikker og standarder i sundhedsvæsenet. Allerede som medicinstuderende var han således med til at udvikle en softwareløsning NEPO (Netprioritering af Operationer) til at optimere driften på hospitalernes operationsgange. På Aarhus Kommunehospital, hvor han på daværende tidspunkt arbejdede som FADL-vagt, betød implementeringen af NEPO, at antallet af hofteoperationer dagligt øgedes fra to til tre. I 2005 blev NEPO opkøbt af et globalt it-firma, og i dag anvendes lignende softwareløsninger på hospitaler verden over.

»Succesen med NEPO gav mig selvtillid og gjorde det interessant for mig at begynde at tænke mig selv som innovatør i sundhedsvæsenet,« siger Martin Vesterby.

Det var imidlertid først i forbindelse med hans ph.d.-projekt om accelererede patientforløb, at det blev klart for Martin Vesterby, at han ikke skulle arbejde som hospitalslæge resten af sit arbejdsliv. »Dengang var jeg ansat i en introstilling i ortopædkirurgi på Silkeborg Sygehus, men på trods af glæden ved at operere kunne jeg mærke, at jeg var mere drevet af at forske i, hvordan sundhedsvæsenet kunne gøres bedre. På et tidspunkt faldt jeg og brækkede hånden, hvilket gjorde det smertefuldt at operere. Kombinationen af de to ting fik mig til at gøre alvor af mine iværksætterdrømme,« siger Martin Vesterby.

Karriereskiftet blev modtaget med en vis skepsis blandt kollegerne. De fleste antog, at iværksætteriet var en fase, Martin Vesterby skulle igennem, hvorefter han ville vende tilbage til hospitalsverdenen og uddanne sig videre til speciallæge.

»Jeg kan huske, at det først var, da forhenværende cheflæge på AUH, Claus Thomsen, sagde til mig, at der var mange muligheder inden for sundhedsvæsenet uden en speciallægetitel, at jeg for alvor blev bekræftet i, at jeg ikke behøvede at vende tilbage til hospitalet. Det tog mig lidt tid at overbevise mig selv, da det jo uden tvivl ligger i kortene, at speciallægevejen er den rette vej at følge, hvis du har en lægefaglig uddannelse. Men i dag kan jeg se tilbage på nogle solide milepæle, som bekræfter mig i, at det var rigtigt for mig at vælge speciallægekarrieren fra,« siger han.

Savner pulsen i skadestuen

Om end Martin Vesterby hviler fuldstændig i sit karriereskifte, kan han til tider savne pulsen og det flow, der kendetegner arbejdet som hospitalslæge.

»Jeg savner at ‘rydde op’ i en skadestue eller operere et kompliceret benbrud, men jeg savner i den grad ikke at sidde i et ambulatorium, deltage i lange møder eller være en del af sparerunder. Jeg føler, at jeg i mit arbejde prioriterer min tid og mine ressourcer rigtigt, så jeg kan lægge min energi dér, hvor den bidrager mest positivt,« siger han.

Foruden at have været med til at lave softwareløsningen NEPO, starte Stauning Whisky samt udvikle InnoX Healthcare har Martin Vesterby — med baggrund i sit ph.d.-projekt — været med til at stifte firmaet Visikon, der laver patientkommunikation. Visikon udvikler animationsvideoer, der forbereder patienterne på det behandlingsforløb, de skal igennem. Videoerne har reduceret liggetiderne efter hofteoperationer markant. Desuden har Visikon udviklet en app, der anvendes af mange tusind sundhedsmedarbejdere i ulande som støtte under nødsituationer ved graviditet og fødsler.

Personligt tror og håber Martin Vesterby, at den entreprenante tilgang til udvikling i sundhedsvæsenet kommer til at fylde mere i årene, der kommer.

»Med InnoX Healthcare arbejder vi for, at det kreative og det entreprenante skal være en del af alle lægers kompetencer fremadrettet. Allerede på studiet mener jeg, at det er afgørende, at de kommende læger lærer at tænke nyt og innovativt,« siger han.