Manglende data rammer forskningsprojekter

På Steno Diabetes Center Copenhagen lider mange af de studier, der anvender Dansk Voksen Database, under manglende indberetning af kvalitetsdata. Al registerforskning er påvirket, og det er usikkert, om ‘hullet’ kan lappes fremadrettet, lyder den dystre prognose. Dansk Center for Strategisk Forskning i type 2-diabetes er også hårdt ramt.

Det har alvorlige konsekvenser for den registerbaserede forskning, at der i flere år ikke er indberettet data fra almen praksis, samt at overleveringen af data fra Sundhedsplatformen (SP) til Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) ikke finder sted i Region Hovedstaden. På Steno Diabetes Center Copenhagen er en række forskningsprojekter påvirket af data-problematikken. »Konsekvensen af de manglende […]