For mange myter og for lidt realitet om DRG

Vi bryder os ikke om at blive kaldt købmænd i hvide kitler. Vi bryder os ikke om, at man fremstiller resultatet af mødet mellem patient og læge som bestemt af økonomiske forhold. Vi bryder os ikke om, at man siger, at vi bevidst tilbyder behandlinger, som er unødvendige eller uden effekt.