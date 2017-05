Nye retningslinjer fra Danish Breast Cancer Group betyder, at nogle kvinder kan skånes for kemoterapi.

Ved brug af metoden genomisk diagnostik kan 180 kvinder hvert år spares for opslidende kemoforløb, der alligevel ikke ville have nogen indvirkning på deres sygdom. I dag er de gældende retningslinjer klare, og der gives kemoterapi i forbindelse med brystkræft, alt efter hvordan sygdommen har udviklet sig. Men for en særlig gruppe af patienter bliver […]