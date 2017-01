Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Torsdag kl. 14 i sidste uge stod Gert Sørensen på talerstolen til den formentlig sværeste tale i sit professionelle liv. Den 55-årige daværende direktør for Aarhus Universitetshospital skulle fortælle hospitalets afdelingsledelser, at han var blevet fyret. Beskeden kom som et chok for de forsamlede ledere. De var indkaldt til et møde, som de vidste var […]