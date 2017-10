Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt målepunkterne for det risikobaserede tilsyn i 2018 i høring.

Styrelsen for Patientsikkerhed har sendt næste års målepunkter for det risikobaserede tilsyn i høring med frist for høringssvar den 2. november. Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed i en pressemeddelelse på sin hjemmeside. Temaerne for det risikobaserede tilsyn i 2018 er medicinering og overgange i patientforløb, og målepunkterne for næste år er, hvor det giver mening, […]