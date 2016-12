De bedste til behandling af lyskebrok: For mange reopereres

Kvaliteten på landsplan for de årligt ca. 9.000 operationer for lyskebrok er generelt vurderet tilfredsstillende, skriver styregruppen bag Dansk Herniedatabase i årsrapporten for 2015.

Der er dog også dryppet en del malurt ud over rapportens sider. Af de 42 afdelinger, der behandler lyskebrok, opfylder 19 f.eks. ikke standarden, at højst en pct. af patienter bør reopereres efter primært indgreb med indsættelse af mesh inden for 12 mdr. efter primært indgreb. På afdelingsniveau varierede reoperationsraten mellem 0 og 5,6 pct. på afdelinger med mindst 10 indgreb.

»Om end incidensen er faldet lidt i forhold til 2014, er det uændret bekymrende, at standarden ikke opfyldes. Dette problem synes at gøre sig gældende i alle regioner med undtagelse af Nordjylland, hvilket også var tilfældet i 2014,« skriver styregruppen.

I Aalborg og Hobro, som har indberettet samlet og derfor er vurderet på baggrund af samme datamateriale, er reoperationsraten da også kun 0,6, og da Aalborg og Hobro også ligger godt på alle andre indikatorer, deler de førstepladsen i kåringen af bedste afdeling. Akkurat som de også gjorde i 2015.

Stort set alle lyskebrokoperationer foregår i dag med mesh, som det også er standard. Men da standarden har været overholdt gennem flere år, vil styregruppen finde ud af, om den tilhørende indikator skal udgå til fordel for en anden mere relevant og tidssvarende.



Placering Sygehus Score 1 Aalborg** 100 1 Hobro** 100 3 Bornholm 99 4 Bispebjerg 98 4 Nordsjællands Hospital 98 4 Hvidovre 98 4 Horsens 98 4 Hjørring 98 9 Thisted 97 10 Randers 96 11 Køge 95 11 Hospitalsenheden Vest 95 13 Herlev 94 13 Svendborg 94 13 Viborg 94 16 Esbjerg 93 17 Kolding 89 17 Vejle 89 17 Frederikshavn 89 20 Slagelse 88 21 Holbæk 86 21 Sygehus Sønderjylland 86 23 Nykøbing F. 75 - Aarhus -

Baseret på tal for behandlingskvalitet indberettet til 'Dansk Herniedatabase: National Årsrapport 2015' omregnet til indekstal og vægtet.