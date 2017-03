Kræftmidlet Lynparza har i nye kliniske forsøg vist sig at kunne nedbringe risikoen for sygdomsprogression hos kvinder med æggestokkræft.

Kræftmidlet Lynparza fra AstraZeneca har i nye kliniske forsøg vist sig at kunne nedbringe risikoen for sygdomsprogression hos kvinder med æggestokkræft.

Det skriver Reuters.

Resultaterne, der er præsenteret på årsmødet i Society of Gynecologic Oncology, viste, at kvinder med tilbagevendende kræft i æggestokkene og defekte BRCA-gener opnåede 19,1 måneder uden sygdomsprogression, når de fik behandling med Lynparza, mens en tilsvarende gruppe, der fik placebo, kun opnåede 5,5 måneder uden sygdomsprogression.

Resultaterne blev også analyseret i et såkaldt ‘Blinded Independent Central Review’, og her var resultaterne ifølge en pressemeddelelse fra AstraZeneca mere overbevisende, da Lynparza her opnåede 30,2 måneder uden sygdomsprogression.

Lynparza kom på markedet i 2014, men er hidtil kun blevet anvendt som fjerdelinjebehandling, og AstraZeneca håber, at de nye resultater kan få rykket præparatet frem som andenlinjebehandling.