LVS skal mødes med Medicinrådet

Behov for hurtigt at finde pragmatiske løsninger på de aktuelle problemer, som Medicinrådets habilitetsregler giver for muligheden for at rekruttere medlemmer til rådets fagudvalg, mener formanden for Lægevidenskabelige Selskaber Henrik Ullum

Formanden for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Henrik Ullum, formændene for Medicinrådet Jørgen Schøler Kristensen og Steen Werner Hansen, samt rådets direktør Torben Klein vil inden for nærmeste fremtid mødes for at diskutere de aktuelle problemer, som Medicinrådets habilitetsregler giver for muligheden for at rekruttere medlemmer til rådet fagudvalg. Den aktuelle anledning er, at Medicinrådet er uden […]