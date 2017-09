LVS ønsker en hurtig løsning på krisen i Medicinrådet

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lægevidenskabelige Selskaber mener, at det er af yderste vigtighed for patienterne i Danmark, at der findes en hurtig løsning omkring lægernes arbejde for Medicinrådet, så arbejdet med at godkende nye lægemidler sikres. Det skriver Henrik Ullum, formand for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), i et indlæg på selskabernes hjemmeside. Han peger på, at problemerne med at skaffe både […]