LVS: Mistro til læger med tilknytning til industrien er gift for samarbejde

Lægemiddelstyrelsen har præsenteret et udkast til nye regler for læger og øvrige sundhedspersoner samarbejde med medicinal- og medicoindustrien, der blandt andet lemper reglerne for at deltage i offentlige debatter.

Blandt nyhederne i udkastet er, at det ikke længere kræver Lægemiddelstyrelsens forudgående tilladelse til at deltage i offentlige debatter arrangeret af lægemiddel- og medicovirksomheder om emner af generel sundhedsmæssig karakter – de skal fremover blot anmeldes til styrelsen.

Mens flere har kritiseret, at en anmeldelse stadig er nødvendig, selvom der ikke er noget honorar forbundet med at deltage roser LVS-formand Henrik Ullum Lægemiddelstyrelsen for at sætte ind over de nuværende reglers egentlig problem; den administrativt tunge proces med først at bede Lægemiddelstyrelsen om godkendelse.

Han mener, at modstanden mod at anmelde deltagelse i debatter bunder i noget helt andet.

En tilknytning er jo ikke noget problem, hvis man ikke har noget at skjule

– Henrik Ullum

»Problemet er, at vi som samfund tænker, at der er noget mistænkeligt i, at en læge uhonoreret stiller sig op og siger noget til et arrangement, som et medicinalfirma står bag. Det er problematisk, at de her lister (over sundhedspersoner med tilknytning til medicinal- og medicoindustrien, red.) bliver opfattet som en slags ‘shaminglister’. Jeg har endda kolleger som bruger udtrykket ‘er du clean?’. Det er simpelthen gift for det offentligt/private samarbejde og innovation, og den tankegang skal vi komme ud af,« siger Henrik Ullum.

En tilknytning er blot et udtryk for, at et firma har brug for ens kompetencer og ikke, at man på nogen måde bliver afhængig af firmaet eller inhabil på visse terapiområder.

»Hvis jeg som LVS-formand nu fik en eller anden forespørgsel fra et konkret medicinalfirma om, hvorvidt jeg ville tale til f.eks. Folkemødet, som gjorde at jeg skulle registrere mig, så ville jeg da gøre det uden at bekymre mig om det, hvis jeg kunne stå inde for det, jeg sagde. En tilknytning er jo ikke noget problem, hvis man ikke har noget at skjule, og vi kan kun ændre den her tankegang, hvis vi bliver ved med at italesætte det,« siger Henrik Ullum og fortsætter:

»Vi lever i et samfund, hvor vi har en rigtig stærk medicinal-og medicoindustri, og hvis ikke landets læger kan finde ud af konstruktivt at samarbejde med den industri, er det til skade for begge parter. Derfor skal vi åbent og redeligt italesætte, at det er godt med samarbejdet, og at det i mange tilfælde kan skabe værdi for både det offentlige system og for det private system,« siger han.