LVS: Medicinrådet kan få svært ved at rekruttere læger

Skærpede regler for habilitet og øget arbejdspres vil gøre det svært for Medicinrådet at tiltrække de bedst kvalificerede læger til arbejdet i bl.a. fagudvalg. Det mener Henrik Ullum, formand for de lægevidenskabelige selskaber (LVS). Han mener, at det er fint med de skærpede habilitetsregler for medlemmerne af Medicinrådet. Men når det betyder, at medlemmerne ikke længere […]