LVS: Hul i hovedet at indberette manuelt

De læger, der arbejder med Sundhedsplatformen, har allerede hænderne fulde. Så hvis de nu også skal til at bruge tid på at indberette data per håndkraft, er der fare for, at det hele vil bryde sammen, advarer formanden for Lægevidenskabelige Selskaber, Henrik Ullum.