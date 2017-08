Lungelæger og infektionsmedicinere sammen i nyt tuberkulosecenter

Herlev og Gentofte Hospital er i færd med at udvikle et tuberkulosecenter, hvor lungelæger og infektionsmedicinere skal arbejde side om side. Tværfagligheden vil styrke behandling af TB-patienter og skabe grobund for ny, innovativ forskning, forventer de involverede.

Når patienter med mistanke om tuberkulose (TB) fremover henvises til Herlev og Gentofte Hospital, vil de blive modtaget i et nyt tværfagligt tuberkulosecenter, som består af både lunge- og infektionsmedicinske speciallæger. Hospitalet er nemlig i disse dage i færd med at etablere et nyt tværfagligt tuberkulosecenter, hvor de to specialer skal samarbejde meget tæt om […]