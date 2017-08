Patienter med lungefibrose får ikke tilstrækkelig opmærksomhed, mener flere lungelæger og peger på, at det manglende fokus kan føre til forsinkede henvisninger og behandlingsforløb af varierende kvalitet. Særligt palliationen halter og kræver politisk bevågenhed, lyder det.

Lungelæger er bekymrede over manglende fokus på lungefibrose

