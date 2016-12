Nyt lovforslag om sundhedsdata bliver kritiserer af både forskere, der undrer sig over ikke at blive hørt og af Patientdataforeningen, der er bekymret for patienterne.

Et lovforslag om sundhedsdata har allerede mødt stor kritik, selvom det endnu ikke er vedtaget.

Forslaget kommer fra regeringen og omhandler bedre adgang til sundhedsdata i forbindelse med kvalitetsarbejde.

Praktiserende læge Thomas Birk Kristiansen, der er formand for Patientdataforeningen, er bekymret for, at en for bred personkreds vil få for vidtrækkende adgang til meget personfølsomme oplysninger, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Det skriver Altinget.

De oplysninger er ikke nødvendige for, at man kan undersøge kvaliteten af behandlingerne i sundhedssystemet, lyder Thomas Birk Kristiansens kritik.

»For at finde ud af, om jeg laver kvalitet i min klinik, så behøver man jo ikke gå ind og læse i mine enkelte patienters journaler. Så kan man trække nogle statistiske ting ud af mit journalsystem for at se, hvorvidt jeg gør det,« siger Thomas Birk Kristiansen til Altinget.

Modsat kritiserer forskere, at det er for svært at få adgang til sundhedsdata. Videnskab.dk har talt med en række forskere, der bryder den nuværende lov for at gøre deres arbejde.

Det nye lovforslag har været i høring, men forskerne føler, sundhedsministeriet har undladt at sende lovforslaget i høring hos universiteter og forskningscentre.

»Det undrer os meget, at de ikke har sat os på høringslisten. Vi vil meget gerne være hørt i sagen, da det også berører os,« siger Ole Steen Nielsen, dekan på Sundhedsfaglig Fakultet, Aarhus Universitet til videnskab.dk.

Meldingen fra Sundheds- og Ældreministeriet er, at universiteterne ikke er blevet hørt, fordi lovforslaget ikke handler så meget om forskning.

»Lovforslaget om bedre brug af helbredsdata havde først og fremmest til formål at skabe en klar lovhjemmel til, at man kan bruge journaler til kvalitetsudvikle behandlinger på sygehusene – det handler i mindre grad om forskning,« lyder det i en mail fra ministeriet til Videnskab.dk.