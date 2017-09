Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Den forventede levetid for patienter med metastaserende mavekræft er under et år, og det seneste årti er kun meget få lægemidler blevet godkendt til behandling af sygdommen. Nu viser det nye immunterapeutiske lægemiddel Keytruda (pembrolizumab) lovende resultater i et indledende studie af lægemidlets effektivitet. I studiet har forskerne undersøgt pembrolizumab på tre patientgrupper. 259 patienter […]