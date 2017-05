Hæmatologernes grand old man, Torben Plesner, er ikke bange for at stikke næsen frem, og tak for det.

I denne uge beretter han om en bogstaveligt talt livsfarlig kassetænkning i den danske hospitalsverden. Set udefra er sagen enkel: En dødssyg myelomatosepatient får på Herlev at vide, at nu kan hospitalet ikke gøre mere for hende. Tilbage er kun at tage afsked med livet.

Familien er desperat, men har tilfældigvis hørt, at Vejle Sygehus kan og vil noget mere end det, og ringer til Plesner. Patienten kommer til Vejle og sættes i den kostbare behandling, som Herlev ikke ville tilbyde.

Efter seks ugers indlæggelse kommer hun langsomt tilbage til livet og betragter i dag sig selv som rask. Bag denne historie gemmer sig et fagligt slagsmål uden lige, en kamp om uanstændigt forskellige overlevelsesrater på nabohospitaler som Herlev og Rigshospitalet og om meget, meget dyr medicin — som virker.

Og ingen lægefight uden beskyldninger.

Således også her, hvor Plesner skydes i skoene, at hans behandlingsregime er påvirket af hans tilknytning til industrien.

Jeg synes nu snarere, at han er en jysk Robin Hood, som modigt bringer en klokkeren prioriteringsopgave frem i lyset. Der er ikke noget at sige til, at sagen bringer ellers besindige folk i Medicinrådet op i det røde felt, men prioritering er jo netop deres nye opgave.

Hvad vil de mon gøre her?