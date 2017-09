Ledende overlæge Lisa Sengeløv, Herlev Hospital, tager bl.a. til ESMO for at blive opdateret inden for egne fagområder.

Når chefen for landets største onkologiske afdeling, ledende overlæge Lisa Sengeløv, Herlev Hospital, i år tager til ESMO, er det især for at blive fagligt opdateret inden for egne fagområder, og for at deltage i en række møder med samarbejdspartnere på forskningsprojekter. »Jeg har en del investigatormøder i forbindelse med igangværende kliniske studier, som vi […]