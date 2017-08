Linolsyre ser ud til at mindske risikoen for iskæmisk apopleksi

BARCELONA (Dagens Medicin) – Det ser ud til at have en positiv effekt på risikoen for iskæmisk slagtilfælde, hvis man indtager linolsyre, der findes i bl.a. solsikkeolie. Sådan lyder hovedkonklusionen fra Stine Krogh Venø, ph.d.-studerende ved Aalborg Universitetshospital, der lørdag har fremlagt resultaterne af et studie om sammenhængen mellem linolsyre og iskæmisk apopleksi, altså slagtilfælde, […]