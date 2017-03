Liberal Alliance vil holde ikke-vaccinerede børn væk fra institutioner

Liberal Alliance vil undersøge, om forældre kan få frataget retten til at sende deres børn i en offentlig institution, hvis de ikke vaccinerer deres børn.

I Danmark er mæslinger dækket ind i MFR-vaccinen, som gives til alle børn. Det er bare ikke alle forældre, der tager imod tilbuddet på deres børns vegne, og derfor må man skride ind med yderligere tiltag, mener Liberal Alliances børneordfører, Laura Lindahl. »Det er så trist, at vi er i gang med at vække så […]