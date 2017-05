Det er ikke rimeligt at kalde den nye særlov om almen praksis for et indgreb, mener Liberal Alliance.

Det er ikke rimeligt at kalde den ekstraordinære forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis for et lovindgreb. Det mener Liberal Alliance. »Vi forlænger jo bare status quo,« siger Liberal Alliances sundhedsordfører, May-Britt Kattrup, der støtter indgrebet. For hende handler det ikke om at gribe ind i et område, hvor rammerne normalt fastsættes ved aftaler snarere […]